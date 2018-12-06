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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Треть челябинцев останутся без новогодних корпоративов
06.12.2018 г. 08:36
Социологи выяснили, как челябинцы будут праздновать Новый год на работе.
Опрос провел HeadHunter. 34% респондентов из Челябинска признались, что у них на работе не будет новогоднего корпоратива. Это один из самых высоких показателей в стране, сообщили исследователи. У остальных опрошенных корпоратив будет проходить на внешней площадке, в ресторане или офисе. Праздновать Новый год в кафе предпочитают представители медицинской сферы и юристы. Корпоративы на внешних площадках популярны у работников сферы добычи, банковских сотрудников и в IT-отрасли.
9% опрошенных сталкивались с ситуациями, когда коллег увольняли за неподобающее поведение на празднике. Например, из-за неприличных разговоров с руководством, драки с начальником и попытки украсть сумку. Также, по словам российских респондентов, причинами увольнений становились разбитый в ресторане унитаз и шутка в адрес руководителя, которая ему не понравилась.
Доля респондентов, оставшихся в этом году без корпоративов, выше всего среди представителей рабочих профессий и автомобильного бизнеса. В целом праздновать Новый год на работе не будут 23% россиян — на 6% больше, чем в 2017-м.
Фото с сайта pixabay.com
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