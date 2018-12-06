Треть челябинцев останутся без новогодних корпоративов

Фото с сайта pixabay.com

Социологи выяснили, как челябинцы будут праздновать Новый год на работе.

Опрос провел HeadHunter. 34% респондентов из Челябинска признались, что у них на работе не будет новогоднего корпоратива. Это один из самых высоких показателей в стране, сообщили исследователи. У остальных опрошенных корпоратив будет проходить на внешней площадке, в ресторане или офисе. Праздновать Новый год в кафе предпочитают представители медицинской сферы и юристы. Корпоративы на внешних площадках популярны у работников сферы добычи, банковских сотрудников и в IT-отрасли.

9% опрошенных сталкивались с ситуациями, когда коллег увольняли за неподобающее поведение на празднике. Например, из-за неприличных разговоров с руководством, драки с начальником и попытки украсть сумку. Также, по словам российских респондентов, причинами увольнений становились разбитый в ресторане унитаз и шутка в адрес руководителя, которая ему не понравилась.

Доля респондентов, оставшихся в этом году без корпоративов, выше всего среди представителей рабочих профессий и автомобильного бизнеса. В целом праздновать Новый год на работе не будут 23% россиян — на 6% больше, чем в 2017-м.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 06.12.2018 г.»