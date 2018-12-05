В Госдуме рассмотрят вопрос о лишении неприкосновенности депутата Вадима Белоусова

Фото с сайта duma.gov.ru

Депутата Госдумы Вадима Белоусова собираются лишить неприкосновенности.

Думская комиссия по этике рекомендовала вынести этот вопрос на пленарное заседание парламента в четверг, 6 декабря. Как сообщает ТАСС, глава комитета Отари Аршба подчеркнул, что данная мера позволит правоохранительным органам провести полноценное расследование и возбудить в отношении Белоусова уголовное дело.

Депутату от «Справедливой России» Вадиму Белоусову вменяют причастность к финансовым махинациям. Издание добавляет, что лидер фракции эсеров Сергей Миронов считает инкриминируемые парламентарию деяния «напраслиной и оговором». Он призвал не поддерживать запрос Генпрокуратуры России на лишение его неприкосновенности.

Вадим Белоусов родился в Челябинске, он был депутатом регионального Заксобрания, потом избирался в Госдуму от Челябинской области. Сейчас представляет в Госдуме три региона — Тамбовскую и Кировскую область, а также Удмуртию.

Фото с сайта duma.gov.ru

Все новости за 05.12.2018 г.»