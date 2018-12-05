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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Госдуме рассмотрят вопрос о лишении неприкосновенности депутата Вадима Белоусова
05.12.2018 г. 15:39
Депутата Госдумы Вадима Белоусова собираются лишить неприкосновенности.
Думская комиссия по этике рекомендовала вынести этот вопрос на пленарное заседание парламента в четверг, 6 декабря. Как сообщает ТАСС, глава комитета Отари Аршба подчеркнул, что данная мера позволит правоохранительным органам провести полноценное расследование и возбудить в отношении Белоусова уголовное дело.
Депутату от «Справедливой России» Вадиму Белоусову вменяют причастность к финансовым махинациям. Издание добавляет, что лидер фракции эсеров Сергей Миронов считает инкриминируемые парламентарию деяния «напраслиной и оговором». Он призвал не поддерживать запрос Генпрокуратуры России на лишение его неприкосновенности.
Вадим Белоусов родился в Челябинске, он был депутатом регионального Заксобрания, потом избирался в Госдуму от Челябинской области. Сейчас представляет в Госдуме три региона — Тамбовскую и Кировскую область, а также Удмуртию.
Фото с сайта duma.gov.ru
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