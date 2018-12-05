В Новосинеглазово восстановили водоснабжение

Фото с сайта novostivolgograda.ru

В поселке Новосинеглазово ликвидировали последствия коммунальной аварии.

По информации МУП «ПОВВ», вода начала поступать в жилые дома и социальные объекты около 14:30. До этого без водоснабжения около 20 часов оставался весь четырехтысячный поселок — 170 многоквартирных и 150 частных домов, детские сады и школы.

Сильную течь обнаружили вечером во вторник, 4 декабря, на улице Станционной. Она образовалась из-за врезки трубы одного из домов. Работы проводила приглашенная собственником частная фирма. В ближайшее время будет оценен ущерб и стоимость восстановительных работ. Возмещать расходы придется виновнику аварии.

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Все новости за 05.12.2018 г.»