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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Медведя, который впал в спячку на территории Снежинска, будут охранять до весны
05.12.2018 г. 15:29
Вокруг берлоги медведя в Снежинске расставят фотоловушки.
Медведь впал в спячку рядом с котельной в двух километрах от дороги. До этого он несколько дней бродил по окрестностям Снежинска. По словам начальника управления просвещения минэкологии области Виталия Безрукова, животное будут охранять до весны: вокруг берлоги установят информационные таблички, что здесь спит медведь. Также рядом с местом спячки установят фотоловушки. Кроме того, территорию будут патрулировать егеря. Весной специалисты организуют коридор, чтобы медведь смог вернуться в лес.
Видео: Роман Плотников / "Снежинск сегодня", vk.com
Как медведь смог попасть через ограждение на территорию закрытого города, неизвестно. Зверя заметили несколько дней назад. Квадрокоптером сняли, как он сидит в снегу, а также пытается лечь. Власти города хотели обраться в минэкологии и Ильменский заповедник и решить, что делать с медведем — огородить место обитания знаками и оставить зверя в покое или ввести снотворное и вывезти из города. Но за это время животное впало в спячку.
Фото с сайта pixabay.com
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