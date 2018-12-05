В Челябинске откроется центр подготовки волонтеров саммитов ШОС и БРИКС

Фото с сайта gubernator74.ru

На Южном Урале в 2019 году откроют областной центр подготовки добровольцев саммитов ШОС и БРИКС.

Дом волонтеров откроется в Челябинске осенью 2019 года. На реализацию проекта был получен президентский грант на сумму 1,7 млн рублей. Центр будет состоять из конференц-зала, рабочих зон, медиацентра, места для общения, обучения и отдыха волонтеров.

Дом волонтеров расположится на улице Энгельса, 73. Подобные центры также будут созданы в крупных образовательных заведениях и других городах области.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Помогать организаторам мероприятий будут около 750 волонтеров. Набор добровольцев начнется в феврале 2019 года, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

Фото с сайта gubernator74.ru

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