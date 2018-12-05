- 66.8242р. + 0.3775
- 75.7051р. + 0.0489
-
30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Челябинске откроется центр подготовки волонтеров саммитов ШОС и БРИКС
05.12.2018 г. 14:44
На Южном Урале в 2019 году откроют областной центр подготовки добровольцев саммитов ШОС и БРИКС.
Дом волонтеров откроется в Челябинске осенью 2019 года. На реализацию проекта был получен президентский грант на сумму 1,7 млн рублей. Центр будет состоять из конференц-зала, рабочих зон, медиацентра, места для общения, обучения и отдыха волонтеров.
Дом волонтеров расположится на улице Энгельса, 73. Подобные центры также будут созданы в крупных образовательных заведениях и других городах области.
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Помогать организаторам мероприятий будут около 750 волонтеров. Набор добровольцев начнется в феврале 2019 года, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 04.12.2018 г. В Челябинске стартовала стройка президентского городка к саммитам ШОС и БРИКС
- 03.12.2018 г. В мэрии Челябинска опасаются за срыв подготовки к саммитам ШОС и БРИКС
- 29.11.2018 г. В челябинском аэропорту стартовала реконструкция аэродромного комплекса
- 20.11.2018 г. Мэр Екатеринбурга усомнился в необходимости реконструкции челябинского аэропорта
- 20.11.2018 г. Проект второй очереди реконструкции челябинского аэропорта получил одобрение Главгосэкспертизы