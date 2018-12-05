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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Челябинец попал в реанимацию после взрыва газа в гараже
05.12.2018 г. 14:14
Фото с сайта 24.kz
В Курчатовском районе мужчина пострадал при хлопке газа в гараже.
ЧП произошло днем во вторник, 4 декабря. Диспетчерам поступила информации о возгорании в одном из гаражей Курчатовского района. Сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия. Они установили, что из-за нарушения правил эксплуатации оборудования произошел хлопок газа.
В результате пострадал 55-летний мужчина. Он получил ожоги первой и второй степени 25% тела. Челябинца в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.
Фото с сайта 24.kz
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