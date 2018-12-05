В Челябинске автомобиль заехал на капот припаркованной машины

Фото: Никита Мирный / vk.com/parkoviy_74

В Парковом один автомобиль заехал на другой во время ДТП.

ДТП произошло ночью в среду, 5 декабря, в микрорайоне Парковый. По словам свидетелей, автомобиль не справился с управлением и заехал на капот припаркованной у продуктового магазина машины.

«ГИБДД соседи вызвали в 2:00, до сих пор нет никого, а верхняя машина на ключ закрыта, и водитель ушел», — пишет одна из очевидцев в группе «Регион-74 | Челябинск». Подробности ДТП устанавливаются.

Фото: Никита Мирный / vk.com/parkoviy_74

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