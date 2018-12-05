В Челябинске за получение взятки будут судить главного инженера МУП «ЧКТС»

Фото с сайта 74.мвд.рф

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу главного инженера МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

По версии следствия, обвиняемый в период с августа по декабрь 2017 года получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 533 тыс. рублей. Взамен инженер должен был обеспечить прием и подписание актов выполненных работ по проведению теплотрассы, а также информировать о размещении новых заказов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Сотрудника предприятия задержали в марте 2018 года. Во время обысков следователи нашли у инженера более 30 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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