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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Челябинске за получение взятки будут судить главного инженера МУП «ЧКТС»
05.12.2018 г. 14:09
Фото с сайта 74.мвд.рф
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу главного инженера МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».
По версии следствия, обвиняемый в период с августа по декабрь 2017 года получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 533 тыс. рублей. Взамен инженер должен был обеспечить прием и подписание актов выполненных работ по проведению теплотрассы, а также информировать о размещении новых заказов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Сотрудника предприятия задержали в марте 2018 года. Во время обысков следователи нашли у инженера более 30 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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