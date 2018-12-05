«Солнечную долину» включили в десятку самых популярных горнолыжных курортов России

Фото с сайта pravmin74.ru

Аналитики составили рейтинг лучших и популярных горнолыжных курортов России.

Рейтинг составило агентство «ТурСтат». Специалисты проанализировали доступность и безопасность, трассы для катания, а также популярность горнолыжных центров. Лидируют сочинские курорты «Роза Хутор» и «Горки Город». В зимнем сезоне 2018-2019 гг. Красную поляну посетят 1,3 млн человек. Второе место у курорта «Шерегеш», который находится в Кемеровской области. Зимой его посетят около 1 млн туристов.

Южноуральский курорт «Солнечная долина» занял в списке восьмое место. В этом сезоне там ожидают более 200 тыс. туристов.

Фото с сайта pravmin74.ru

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