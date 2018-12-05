Челябинск
- 66.8242р. + 0.3775
- 75.7051р. + 0.0489
Сделано в Челябинске
Разворот
-
30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
«Солнечную долину» включили в десятку самых популярных горнолыжных курортов России
05.12.2018 г. 14:05
Фото с сайта pravmin74.ru
Аналитики составили рейтинг лучших и популярных горнолыжных курортов России.
Рейтинг составило агентство «ТурСтат». Специалисты проанализировали доступность и безопасность, трассы для катания, а также популярность горнолыжных центров. Лидируют сочинские курорты «Роза Хутор» и «Горки Город». В зимнем сезоне 2018-2019 гг. Красную поляну посетят 1,3 млн человек. Второе место у курорта «Шерегеш», который находится в Кемеровской области. Зимой его посетят около 1 млн туристов.
Южноуральский курорт «Солнечная долина» занял в списке восьмое место. В этом сезоне там ожидают более 200 тыс. туристов.
Фото с сайта pravmin74.ru
Новости на эту тему
- 28.11.2018 г. Количество туристов, посетивших Южный Урал в 2018 году, близится к 1 млн человек
- 19.11.2018 г. На Южном Урале стартовал горнолыжный сезон
- 24.10.2018 г. В Челябинской области собираются провести всероссийский слет юных туристов
- 12.10.2018 г. Челябинский депутат предложил запретить турфирмам устраивать поездки по святым местам
- 21.09.2018 г. Челябинцы стали меньше путешествовать по России и едут за рубеж