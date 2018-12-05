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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Елочные базары в Челябинске откроются 15 декабря
05.12.2018 г. 13:57
В Челябинске определили дату начала продаж новогодних деревьев.
В следующий уик-энд, с 15 декабря, во всех районах города начнут работу 146 торговых точек. В преддверии Нового года там можно будет купить хвойные деревья и букеты из еловых веток. В челябинской администрации подчеркнули, что базары будут работать по утвержденной схеме с регулярным вывозом мусора.
Ранее депутаты областного Заксобрания предлагали сократить количество елочных базаров в городе. В 2017 году в Челябинске работало порядка 200 одних только официальных точек продаж деревьев, часть которых к 31 декабря оказались нераспроданы и отправились на свалку. Предполагалось, что в 2018 году откроется 128 базаров, а общий объем продаж новогодних елок составит 24 тыс. штук.
Фото с сайта op74.ru
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