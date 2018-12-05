Елочные базары в Челябинске откроются 15 декабря

Фото с сайта op74.ru

В Челябинске определили дату начала продаж новогодних деревьев.

В следующий уик-энд, с 15 декабря, во всех районах города начнут работу 146 торговых точек. В преддверии Нового года там можно будет купить хвойные деревья и букеты из еловых веток. В челябинской администрации подчеркнули, что базары будут работать по утвержденной схеме с регулярным вывозом мусора.

Ранее депутаты областного Заксобрания предлагали сократить количество елочных базаров в городе. В 2017 году в Челябинске работало порядка 200 одних только официальных точек продаж деревьев, часть которых к 31 декабря оказались нераспроданы и отправились на свалку. Предполагалось, что в 2018 году откроется 128 базаров, а общий объем продаж новогодних елок составит 24 тыс. штук.

Фото с сайта op74.ru

Все новости за 05.12.2018 г.»