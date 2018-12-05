В Челябинске откроется официальный дилерский центр Harley-Davidson

Фото с сайта pixabay.com

В декабре в Челябинске откроют официальное представительство бренда легендарных мотоциклов.

Дилерский центр Harley-Davidson появится на Новоградском проспекте около ледовой арены «Трактор». В этом районе расположены салоны нескольких мировых автобрендов. Это будет третий на Урале официальный магазин по продаже знаменитых мотоциклов. Два центра работают сейчас в Екатеринбурге и Тюмени, а еще один открылся в Уфе.

Запуск салона обошелся в 400 тыс. евро. Представители Harley-Davidson называют новый магазин в Челябинске очень удачным с географической точки зрения. Также они считают, что открытие центра послужит на пользу местному мотосообществу и даст импульс развитию мототуризма в уральском регионе.

Открытие дилерского центра состоится 14 декабря.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 05.12.2018 г.»