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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Челябинске откроется официальный дилерский центр Harley-Davidson
05.12.2018 г. 13:54
В декабре в Челябинске откроют официальное представительство бренда легендарных мотоциклов.
Дилерский центр Harley-Davidson появится на Новоградском проспекте около ледовой арены «Трактор». В этом районе расположены салоны нескольких мировых автобрендов. Это будет третий на Урале официальный магазин по продаже знаменитых мотоциклов. Два центра работают сейчас в Екатеринбурге и Тюмени, а еще один открылся в Уфе.
Запуск салона обошелся в 400 тыс. евро. Представители Harley-Davidson называют новый магазин в Челябинске очень удачным с географической точки зрения. Также они считают, что открытие центра послужит на пользу местному мотосообществу и даст импульс развитию мототуризма в уральском регионе.
Открытие дилерского центра состоится 14 декабря.
Фото с сайта pixabay.com
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