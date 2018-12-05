Суд подтвердил наличие антиконкурентного сговора с участием «Фортума»

Фото с сайта 74.мвд.рф

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность решений антимонопольных служб о сговоре между организациями «Фортум» и «Промтехэкспертиза».

Компании заключили контракты на 90 млн рублей без проведений конкурсных процедур. Нарушение выявило челябинское УФАС в конце 2017 года. «Фортум» и «Промтехэкспертиза» подписали шесть соглашений к ранее заключенному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области.

Дополнительная документация расширила территорию оказания услуг до Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Также поменялись объем и сроки, стоимость договора увеличилась в десять раз — до 100 млн рублей. Дополнительные соглашения заключались в течение 2015 и 2016 годов.

В результате другим фирмам, которые, возможно, могли выполнить работы за меньшую сумму, были созданы препятствия, сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС. При этом «Фортум» шесть раз объявлял закупки на оказание услуг, заявки на участие в торгах подавали от трех до десяти организаций. Однако компания их отменяла, так как другие фирмы могли препятствовать победе «Промтехэкспертизы», отметили в антимонопольной службе.

Сотрудники УФАС в результате масштабной проверки признали факт сговора. Организациям выдали предписание с требованием прекратить участие в антиконкурентном соглашении. Решение челябинского УФАС было обжаловано в коллегию ФАС России. Она подтвердила наличие сговора. Организации оштрафовали в общей сумме на 2,2 млн рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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