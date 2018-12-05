Более половины челябинцев не считают своих коллег по работе сплоченной командой

Фото с сайта legkopolezno.ru

На портале Зарплата.ру спросили челябинцев, какая атмосфера царит в их рабочем коллективе.

Настоящей командой свой коллектив считают более трети опрошенных. В то же время 47% заявили, что такой термин слишком громкий, и назвали сослуживцев просто «коллегами». Еще 15% респондентов признались, что недовольны своим коллективом.

Большинство участников опроса сказали, что готовы помогать коллегам и прикрывать их перед начальством. Лишь каждый пятый заявил, что отказал бы в такой услуге из-за страха впасть в немилость руководства.

Всего 16% респондентов оказались настолько довольны своим коллективом, что не готовы были бы из-за этого сменить работу. Половина опрошенных признались, что для них важнее профессиональный рост.

Фото с сайта legkopolezno.ru



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