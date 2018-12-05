В окрестностях Снежинска заметили проснувшегося медведя

Власти Снежинска подключились к ситуации с проснувшимся в окресностях города медведем.

Зверя увидели несколько дней назад в районе Семи ключей. По мнению специалистов, он пришел из одного из соседних охотхозяйств, где его кто-то пробудил из спячки. Жители города неоднократно пытались приблизиться к медведю, чтобы рассмотреть и сфотографировать. Интерес к редкому дикому зверю проявляют и охотники — егеря заметили в районе много свежих следов.

Как сообщает газета «Снежинск сегодня», ситуацию с медведем обсудили на совещании в городской администрации. «Убить животное – самый простой путь, но наша задача – сохранить природу и жить гармонично людям и зверям», — сказал глава Снежинска Игорь Сапрыкин. Специалист охотнадзора Виктор Кочутин предложил оставить медведя в покое, чтобы он смог нормально залечь в спячку до весны, и огородить район его обитания предупредительными знаками.

Видео: Роман Плотников / "Снежинск сегодня", vk.com

Также рассматривался вариант с усыплением животного с целью вывезти его за пределы территории города. Однако в Снежинске нет специалистов, способных правильно провести эти процедуры. Местные власти решили обратиться за помощью в минэкологии и Ильменский заповедник. Горожан предупредили, что приближаться к потревоженному зверю смертельно опасно, и попросили временно воздержаться от лыжных прогулок в лесу.

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