- 66.8242р. + 0.3775
- 75.7051р. + 0.0489
-
30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Челябинской области до выборов губернатора собираются допустить самовыдвиженцев
05.12.2018 г. 13:36
Избирком Челябинской области подготовил поправки в закон о выборах губернатора.
Документ содержит предложения по изменению нескольких пунктов областного электорального законодательства. Самый главный из них — разрешение на участие в выборах самовыдвиженцам. Сейчас кандидатов в губернаторы могут выдвигать только партии.
«Желающий выдвинуться на выборы губернатора должен будет собрать подписи в количестве 0,5% от числа избирателей. После этого все кандидаты — и самовыдвиженцы, и от партий — должны будут пройти муниципальный фильтр — собрать 7% подписей от муниципальных депутатов», — цитирует Znak.com председателя облизбиркома Сергея Обертаса.
Также поправки касаются процедуры голосования по открепительным удостоверениям – планируется, что избиратель сможет подать соответствующее заявление в МФЦ или на портале госуслуг, а не являться лично на участок. Изменения коснутся и избирательного фонда — его предельный размер собираются увеличить в 10 раз, до 150 млн рублей. Сергей Обертас заявил, что документ внесен на рассмотрение в Заксобрание области.
«Считается, что законодательное закрепление самовыдвижения делается под нынешнего губернатора Бориса Дубровского, который пока остается беспартийным», — пишет интернет-газета.
Борис Дубровский объявил о намерении переизбраться на пост главы региона 22 октября. Также о своем желании участвовать в выборах заявил бывший член избиркома, юрист Александр Лебедев — он видит себя в качестве самовыдвиженца. Выборы губернатора Челябинской области пройдут в сентябре 2019 года.
Фото с сайта zs74.ru