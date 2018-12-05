Товарооборот Челябинской области с Китаем с начала года достиг 500 млн долларов

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский назвал сотрудничество с Китаем стратегическим направлением для Южного Урала.

Как сообщает РИА «Новости», с начала года товарооборот Челябинской области с Китаем достиг 500 млн долларов. Такие данные озвучил губернатор Борис Дубровский на Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, который прошел в Челябинске.

По словам министра информационных технологий региона Александра Козлова, Южному Уралу интересен опыт по внедрению технологий «умных городов» и строительству центров обработки данных.

Двусторонний бизнес-форум состоялся в Челябинске во вторник, 4 декабря. 5 декабря в городе проходит ознакомительная встреча глав регионов государств-членов ШОС. На ней заключено несколько соглашений. Борис Дубровский подписал протокол о намерениях развития и укрепления сотрудничества с китайским городом Чунцин. Также Челябинская область договорилась с китайской корпорацией «ХУАМИН» о взаимодействии в сфере туризма.

Фото с сайта gubernator74.ru



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