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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Регламент работы Форума глав регионов стран ШОС подготовят к июню 2019 года
05.12.2018 г. 11:09
Фото с сайта gubernator74.ru
Регламент Форума глав регионов стран-членов ШОС будет утвержден на саммите в Бишкеке.
Документ будет определять правила взаимодействия, основные параметры и практические аспекты функционирования форума. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на ознакомительной встрече глав регионов стран ШОС, которая в среду, 5 декабря, проходит в Челябинске. Российская сторона подготовила проект регламента. Документ планируют утвердить на саммите ШОС в Бишкеке в июне 2019 года.
По словам Дубровского, новый форум поможет активизировать контакты между представителями органов власти и бизнеса, финансовых сообществ и общественных организаций на региональном уровне.
Фото с сайта gubernator74.ru
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