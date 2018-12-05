Регламент работы Форума глав регионов стран ШОС подготовят к июню 2019 года

Фото с сайта gubernator74.ru

Регламент Форума глав регионов стран-членов ШОС будет утвержден на саммите в Бишкеке.

Документ будет определять правила взаимодействия, основные параметры и практические аспекты функционирования форума. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на ознакомительной встрече глав регионов стран ШОС, которая в среду, 5 декабря, проходит в Челябинске. Российская сторона подготовила проект регламента. Документ планируют утвердить на саммите ШОС в Бишкеке в июне 2019 года.

По словам Дубровского, новый форум поможет активизировать контакты между представителями органов власти и бизнеса, финансовых сообществ и общественных организаций на региональном уровне.

Фото с сайта gubernator74.ru

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