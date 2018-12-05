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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Владимир Елистратов: водопровод в Новосинеглазово восстановят к обеду
05.12.2018 г. 10:43
Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов побывал на месте коммунальной аварии в Новосинеглазово и оценил ситуацию.
Авария произошла во вторник, 4 декабря. Причиной стала самостоятельная врезка в водовод одного из частных домов. На виновника аварии заведут административное дело, ему придется возместить весь ущерб, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В среду утром Новосинеглазово посетил Владимир Елистраторв. Он сообщил, что на месте работает аварийно-восстановительная бригада, последствия аварии ликвидируют в течение трех-четырех часов. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» пресс-секретарь МУП «ПОВВ» Алевтина Шестакова, водоснабжение восстановят примерно в 13:00.
«С частным лицом, допустившим нарушение, составлен акт о нарушении. В данном случае повреждение сетей водоснабжения является противоправным деянием. По статье 7.7 Кодекса об административных правонарушениях за это предусмотрена ответственность. Протокол об административном правонарушении составлен полицией. В ближайшее время будет оценен ущерб, нанесенный МУП «ПОВВ» и стоимость восстановительных работ», — уточнила Алевтина Шестакова.
Сейчас без воды остаются жильцы 170 многоквартирных и 150 частных домов, детские сады и школы. При этом котельная в поселке работает бесперебойно, от скважины.
Фото с сайта cheladmin.ru
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