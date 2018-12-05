Шоумена Сергея Стиллавина удивил автомат по продаже бензина в Челябинске

Известный московский радиоведущий встретил в Челябинске автоматический «ларек с бензином».

Сергей Стиллавин посетил Челябинск в рамках проекта «Большой тест-драйв». Киоск по продаже горючего шоумен увидел в частном секторе неподалеку от аэропорта и вместе со своим коллегой заснял его на видео. Аппарат работает в автоматическом режиме только за наличный расчет и разливает бензин одной марки — АИ-92. Стиллавин отметил, что топливо в ларьке гораздо дешевле, чем в Москве. По его словам, в столице таких мини-АЗС пока не представлено.

«Посмотрите, какое смелое решение - эта будка принимает купюры, здесь — выбор топлива. 92-й бензин по цене 37,50! В Москве 92-й, наверное, 42 рубля — это в лучшем случае. Посмотрите, как со стороны это выглядит — ларек с бензином! Челябинск!» — прокомментировал Сергей Стиллавин.

Видео: Регион-74 | Челябинск / vk.com

Видеоролик выложили в сообществе «Регион-74 Челябинск» во «ВКонтакте». Горожане в комментариях отметили, что в Челябинске работает несколько таких автоматизированных заправок, а на Мамина есть даже киоск по розливу незамерзайки.

Все новости за 05.12.2018 г.»