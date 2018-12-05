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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Новосинеглазово более 4 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии
05.12.2018 г. 09:13
Фото с сайта novostivolgograda.ru
В поселке Новосинеглазово рабочие повредили водопровод.
Все произошло вечером во вторник, 4 декабря. Водопровод повредили при проведении подземных работ на улице Станционная. В результате около 4,5 тыс. жителей остались без водоснабжения, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. Также воды нет в двух школах, пяти детсадах и поликлинике. Котельные под отключение не попали.
На месте аварии работают сотрудники МУП «ПОВВ». Утром в среду будет организован подвоз воды в поселок. Восстановить водоснабжение обещают к вечеру. По поручению губернатора Бориса Дубровского в Новосинеглазово выехал врио главы Челябинска Владимир Елистратов.
Фото с сайта novostivolgograda.ru
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