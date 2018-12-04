Три человека погибли при пожаре в Верхнем Уфалее

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В Верхнем Уфалее произошел пожар в двухэтажном деревянном доме.

Все случилось во вторник, 4 декабря, на улице Станционной. Загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие пожарные обнаружили в ней тела двух женщин и мужчины. Они отравились продуктами горения. По словам хозяина квартиры, он ушел в магазин за алкоголем, оставив в доме трех гостей. По предварительным данным, погибшие были пьяны.

Причины пожара устанавливаются, одна из версий — нарушение правил эксплуатации отопительных приборов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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