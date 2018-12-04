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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Ученый получил условный срок за похищение осколка челябинского метеорита
04.12.2018 г. 14:10
Центральный райсуд Челябинска огласил приговор геологу, которого признали виновным в хищении фрагмента метеорита.
В июле 2017 года руководство Исторического музея заявило о пропаже одного из осколков метеорита. Фрагмент весом в 2,5 килограмма обнаружили в частной коллекции геолога, который работал в учреждении консультантом. Ученый отрицал обвинения в свой адрес, он заявил, что ему передали осколок метеорита в качестве благодарности за сотрудничество. Стоимость фрагмента оценивается в 1,5 млн рублей.
Геолога приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Фрагмент небесного тела вернут в музей после вступления приговора в силу, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Метеорит взорвался над Челябинской областью 15 февраля 2013 года. Осколки разлетелись на десятки километров. Самый большой фрагмент упал в озеро Чебаркуль, оттуда его достали и перевезли в Исторический музей.
Фото с сайта chelmuseum.ru
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