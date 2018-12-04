Как разгрузить дороги между центром и северо-западом — эксперты

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске предложили построить автомобильный тоннель из центра на северо-запад.

С инициативой выступил президент Уральского экономического союза Олег Витковский. В интервью корреспонденту «Челябинского эха» он пояснил, что тоннель под городским бором поможет справиться с пробками на основных магистралях. Реализовать проект предполагается в два этапа.

«Первый этап самый короткий — это Лесопарковая-Чичерина, с возможностью увеличения до центра, до Курчатова и далее туда, где строятся новые поселки, за постом ГАИ. Это будет уже второй этап. На данный момент в проекте — шесть километров. Если инвестор увидит в этом экономику, если наши власти и мы докажем это, то мне кажется, что это возможно построить за два-три года», — пояснил Олег Витковский.

Строить тоннель предполагается с привлечением зарубежных инвесторов и силами строительных компаний из Восточной Европы, Турции или Китая. Этим проект в лучшую сторону отличается от челябинского метро, которое государство безуспешно строит своими силами на протяжении четверти века, считает Олег Витковский. Проезд по тоннелю планируется сделать платным — 50 рублей в одну сторону. По прогнозам экономиста, проект окупится за 10-15 лет.

Эксперт по транспорту и логистике Яков Гуревич поставил под сомнение возможность его реализации. Он пояснил, что тоннель не только не разрешит проблему плотного трафика из центра на северо-запад и обратно, а, наоборот, усугубит ее.

«Проект абсолютно неразумный, мягко говоря. Во-первых, он предназначен для дополнительного насыщения центра города машинами — машинам делать в центре города совершенно нечего. Во-вторых, с точки зрения экономики не могут сойтись концы с концами. Это нереально абсолютно — ни сделать, ни собирать деньги. Если мы считаем, что Челябинск нужно уничтожить, то в принципе можно рассматривать такой проект, хотя все равно не сходится. А если мы говорим о том, что Челябинск нужно в город превратить, то его даже рассматривать ни к чему», — прокомментировал Яков Гуревич.

По мнению эксперта, проблемы с передвижением по городу следует решать другим путем — развитием системы общественного транспорта, улучшением качества дорог с сужением проезжей части и вытеснением личных автомобилей с центральных улиц.

Профессор кафедры автомобильного транспорта ЮУрГУ Владимир Городокин также считает, что проект тоннеля под городским бором имеет мало общего с реальностью. Определяющим фактором он назвал коммерческий характер объекта — по словам профессора, челябинцы не готовы платить каждый день. А транспортные проблемы города можно решать более дешевым путем — грамотной организацией дорожного движения.

«Дело не столько в перегруженности, сколько в неверной, неграмотной организации дорожного движения. Если это сделать достаточно грамотно, то можно избежать заторов. На сегодняшний день движение организовано безграмотно. Есть недорогие пути, которые позволят увеличить пропускную способность. Если удастся сделать тоннель — да ради бога, конечно это поможет. Однако у меня большие сомнения, что это будет сделано и что люди там будут ездить за деньги», — пояснил Владимир Городокин.

Владимир Городокин подчеркнул, что единого решения не существует — к каждому проблемному участку следует подходить индивидуально. В качестве примера эксперт привел проезд по улице Труда от Энгельса в сторону Северо-Крымской. Там для снижения плотности трафика он предложил убрать или переделать левый поворот в сторону ТК «Гагарин Парк» и зоопарка.

Фото с сайта pixabay.com

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