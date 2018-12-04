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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Конкурс по выборам главы Челябинска объявят 18 декабря
04.12.2018 г. 13:39
В середине декабря пройдет заседание гордумы Челябинска, где будет официально объявлен конкурс по выборам мэра.
После отставки Евгения Тефтелева была создана рабочая группа по подготовке дорожной карты и проекта положения о конкурсе. На заседании гордумы, которое состоится 18 декабря, депутаты планируют утвердить документацию, официально объявить конкурс. Также будет утвержден состав комиссии по отбору кандидатур. В нее войдут восемь человек: четыре депутата гордумы и четыре представителя, назначенные губернатором. При соблюдении регламентных сроков итоги конкурса можно будет подвести во второй половине февраля 2019 года, сообщили в пресс-службе челябинской гордумы.
Депутаты приняли отставку Евгения Тефтелева 20 ноября. Он ушел с поста главы города по собственному желанию. 27 ноября Борис Дубровский назначил Евгения Тефтелева своим заместителем. На новом посту он курирует деятельность минимущества и управления делами губернатора и правительства области. Полномочия мэра Челябинска временно исполняет замглавы города Владимир Елистратов.
Фото с сайта znak.com
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