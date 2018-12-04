Президент Союза архитекторов России предложил перенести автовокзал с «Юности»

Фото с сайта cheladmin.ru

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков предложил вернуть челябинский автовокзал в район ТК «Синегорье».

С предложением Николай Шумаков обратился к губернатору Борису Дубровскому в понедельник, 3 декабря, на публичном обсуждении новой архитектурной концепции Челябинска. «Вокзал от дворца спорта «Юность» надо вернуть на прежнее место. Я уверен, что власти в силах это изменить», — заявил он. По словам Николая Шумакова, сейчас в городе наблюдается разрозненность транспортных точек — железнодорожного и автовокзалов.

Автовокзал перенесли ко дворцу спорта «Юность» в 2011 году. До этого он располагался в ТК «Синегорье» рядом с железнодорожным вокзалом. Позже часть междугородных и пригородных автобусов вернулись к торговому комплексу. При этом вокзал на «Юности» продолжил функционировать.

Фото с сайта cheladmin.ru

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