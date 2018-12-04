В Чурилово отключат воду

Фото с сайта mkset.ru

В микрорайоне Чурилово в среду, 5 декабря, не будет холодной и горячей воды.

Водоснабжение отключат для устранения повреждения на водоводе, сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ». Работы будут идти с 9:00 до 23:55. Без воды останутся жильцы домов по адресам:

Ферганская, 2;

Лобинский 10-й пер, 1, 2, 3, 3А;

Хохрякова, 21, 29;

Сергея Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;

Эльтонская 2-я, 16А, 16Б, 20, 22, 22А, 22Б, 22В, 24, 26, 26А, 30, 32, 34, 36, 47, 49, 51, 53;

Зальцмана, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

Трашутина, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 51, 22, 24, 26, 32, 20, 20/1;

Эльтонская 1-я, 11, 13, 42, 44, 46, 48;

Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

На пониженном давлении будет находиться частный сектор по ул. Самохина-Воробьева-1, Эльтонские, Черничная, пос. Развязка, ОПМС-42.

Жильцов просят сделать запас воды.

Фото с сайта mkset.ru

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