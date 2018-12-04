Борис Титов предложил собрать комиссию для разрешения споров между бизнесменами России и КНР

Фото с сайта gubernator74.ru

Федеральный бизнес-омбудсмен предложил создать комиссию, которая будет оказывать помощь российским и китайским предпринимателям.

Инициативу Борис Титов озвучил на Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, который проходит в Челябинске. «Это будет общественная комиссия по урегулированию споров. Мы предлагаем, если возникают такие споры между российскими и китайскими предпринимателями, которые не могут быть решены в двухстороннем порядке, обращаться в эту комиссию», — цитирует ТАСС бизнес-омбудсмена.

По словам Бориса Титова, комиссия будет проводить непредвзятую экспертизу и оказывать помощь в урегулировании конфликтов между предпринимателями из России и Китая.

IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит в Челябинске во вторник, 4 декабря. В мероприятии участвуют более 180 человек.

Фото с сайта gubernator74.ru

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