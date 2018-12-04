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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Челябинск хотят сделать городом повышенной комфортности
04.12.2018 г. 11:39
Борис Дубровский принял участие в публичном обсуждении новой архитектурной концепции Челябинска.
Губернатор подчеркнул, что преображение облика центральных улиц к саммитам ШОС и БРИКС послужит на благо города в будущем. «Мы готовы вкладывать деньги в то, чтобы город стал лучше. Времени мало, все нужно сделать за полтора года. Но наша совместная работа не закончится саммитами. Гости уедут, а мы продолжим работать над благоустройством городской среды», — пояснил Борис Дубровский. Отмечается, что главная цель проекта — сделать Челябинск «городом повышенной комфортности».
Новую концепцию благоустройства разработал коллектив специалистов Союза архитекторов России. Всего планируется изменить облик 47 локаций в центре города. На улицах появится больше зелени, тротуары планируется расширить за счет парковок, на проезжей части проложат выделенные полосы для общественного транспорта.
Обсуждение проекта ведется на сайте archconcept74.ru. Комментарии к фотографиям и планам обновленных общественных пространств архитекторы будут учитывать при внесении изменений. В середине декабря концепция будет передана для реализации в итоговом варианте.
Фото с сайта gubernator74.ru
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