В продукции южноуральского молочного предприятия обнаружили кишечную палочку

Фото с сайта r74.fssprus.ru

Приставы на 80 дней приостановили деятельность молочного предприятия из-за нарушений.

Речь идет об ООО «Оптовые решения», которое занимается переработкой молока в увельском поселке Синий Бор. Нарушения выявили специалисты Роспотребнадзора во время проверки.

В кефире компании обнаружили бактерии из группы кишечной палочки. Территория предприятия зарастает травой, что может привести к засорению механизмов или продукции. У мусорных контейнеров отсутствуют крышки, баки на момент проверки были переполнены. На территории нет ливневой канализации, в цехах — ровного покрытия. Местами пол отсутствует вообще, есть ямы, где застаиваются производственные стоки, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Нормативные документы на продукцию не оформлены. Пастеризация молока ведется на глаз, так как термограф неисправен. С момента начала деятельности в июле 2018 года предприятие лишь один раз провело лабораторное исследование готовой продукции. Значительное число работников не прошло медосмотр и гигиеническое обучение.

Деятельность предприятия приостановили на 80 дней. В течение этого срока компания должна устранить все нарушения.

Фото с сайта r74.fssprus.ru

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