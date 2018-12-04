Жительница Ленинского района откусила соседке палец и съела его

Фото с сайта vk.com/chel_today

В Челябинске женщине в ходе бытовой ссоры откусили палец.

Инцидент произошел вечером 30 ноября в доме на улице Нахимова. В квартиру к 29-летней местной жительнице пришли соседи снизу и пожаловались на шум от детей. Она извинилась и сказала, что попытается их угомонить.

В 23:00 двое мужчин и две женщины вновь постучали в квартиру. На этот раз они вытащили в подъезд и избили соседку и парня, который был с ней дома. Ему сломали челюсть, а женщине хозяйка квартиры этажом ниже откусила фалангу безымянного пальца левой руки.

«Сорвали золотую цепь, разбили телефон. Палец так и не нашли, потому что эта женщина его съела. До этого несколько месяцев назад от них неоднократно поступали угрозы расправой. Все это видела пятилетняя дочь и получила психоэмоциональную травму. Не спит, боится, что придут зомби, и она снова увидит всю квартиру в крови», — цитирует женщину сообщество «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Пострадавшие подали заявление в полицию.

Фото с сайта vk.com/chel_today

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