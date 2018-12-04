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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Жительница Ленинского района откусила соседке палец и съела его
04.12.2018 г. 10:54
В Челябинске женщине в ходе бытовой ссоры откусили палец.
Инцидент произошел вечером 30 ноября в доме на улице Нахимова. В квартиру к 29-летней местной жительнице пришли соседи снизу и пожаловались на шум от детей. Она извинилась и сказала, что попытается их угомонить.
В 23:00 двое мужчин и две женщины вновь постучали в квартиру. На этот раз они вытащили в подъезд и избили соседку и парня, который был с ней дома. Ему сломали челюсть, а женщине хозяйка квартиры этажом ниже откусила фалангу безымянного пальца левой руки.
«Сорвали золотую цепь, разбили телефон. Палец так и не нашли, потому что эта женщина его съела. До этого несколько месяцев назад от них неоднократно поступали угрозы расправой. Все это видела пятилетняя дочь и получила психоэмоциональную травму. Не спит, боится, что придут зомби, и она снова увидит всю квартиру в крови», — цитирует женщину сообщество «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Пострадавшие подали заявление в полицию.
Фото с сайта vk.com/chel_today
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