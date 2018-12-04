В Магнитогорске отправили в колонию грабителя, который бил женщин гвоздодером

Фото с сайта 74.мвд.рф

Жителя Магнитогорска осудили за разбойные нападения на женщин.

Ленинский райсуд вынес приговор 35-летнему магнитогорцу, которого признали виновным в разбойных нападениях. Мужчина в марте 2017 года напал на двух женщин, избил их гвоздодером по голове и телу и ограбил. В результате был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших. В обоих случаях избиение прервали очевидцы.

В автомобиле обвиняемого обнаружили гвоздодер и часть похищенного имущества. Магнитогорец вину не признал. Его отправили в колонию строгого режима на 15 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также с осужденного взыскали около 1,7 млн рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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