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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Магнитогорске отправили в колонию грабителя, который бил женщин гвоздодером
04.12.2018 г. 10:51
Фото с сайта 74.мвд.рф
Жителя Магнитогорска осудили за разбойные нападения на женщин.
Ленинский райсуд вынес приговор 35-летнему магнитогорцу, которого признали виновным в разбойных нападениях. Мужчина в марте 2017 года напал на двух женщин, избил их гвоздодером по голове и телу и ограбил. В результате был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших. В обоих случаях избиение прервали очевидцы.
В автомобиле обвиняемого обнаружили гвоздодер и часть похищенного имущества. Магнитогорец вину не признал. Его отправили в колонию строгого режима на 15 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Также с осужденного взыскали около 1,7 млн рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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