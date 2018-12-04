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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Прокуратура потребовала обработать дом в центре Челябинска от крыс
04.12.2018 г. 10:23
Прокуратура внесла представление управляющей компании из-за крыс в подъезде одного из домов в центре Челябинска.
Надзорное ведомство провело проверку после публикации в СМИ информации о стаях крыс в подъезде дома № 70 по улице III Интернационала. Прокуроры установили, что грызуны появились из-за ненадлежащей работы управляющей компании «Ремжилзаказчик Советского района» — организация не проводила дезинсекцию помещений. Руководителю внесено представление об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Проблема с грызунами особенно остро стояла в Челябинске в сентябре 2018 года. Во время мусорного коллапса горожане жаловались на крыс, которые поселились в контейнерах с отходами.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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