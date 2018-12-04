Челябинские ученые усилили полезные свойства кефира с помощью ультразвука

Фото с сайта pixabay.com

Ученые из Челябинска увеличили количество полезных микроорганизмов в кефире.

Эксперимент проводила группа исследователей из Южно-Уральского госуниверситета совместно с учеными из Российского государственного аграрного университета и индийского Национального института технологий варандал. С помощью ультразвука специалисты смогли значительно повысить содержание кефирана в молочном продукте.

Кефиран обладает противомикробыми и ранозаживляющими свойствами, снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови. Перед сквашиванием молока ученые обработали его ультразвуком. В результате ускорился процесс накопления кефирана и увеличилось его содержание в продукте, пишет РИА Новости.

Фото с сайта pixabay.com

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