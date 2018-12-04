Прокуратура внесла Владимиру Елистратову представление из-за пожаров на челябинской свалке

Фото с сайта gubernator74.ru

Прокуратура потребовала от администрации Челябинска принять меры по обеспечению пожарной безопасности городской свалки.

С октября 2018 года на территории городской свалки было зарегистрировано семь пожаров. Возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем. По данным надзорного ведомства, территория свалки недостаточно хорошо охраняется. Также возгорания могли произойти из-за выделения тепла и биогаза из разлагающихся отходов.

На свалке отсутствует тяжелая техника, поливомоечная машина, воду для ликвидации пожаров не доставляют, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Срок действия контракта на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности истек. Временно исполняющему обязанности главы Челябинска Владимиру Елистратову внесено представление об устранении нарушений.

Фото с сайта gubernator74.ru

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