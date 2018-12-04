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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Прокуратура внесла Владимиру Елистратову представление из-за пожаров на челябинской свалке
04.12.2018 г. 09:37
Прокуратура потребовала от администрации Челябинска принять меры по обеспечению пожарной безопасности городской свалки.
С октября 2018 года на территории городской свалки было зарегистрировано семь пожаров. Возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем. По данным надзорного ведомства, территория свалки недостаточно хорошо охраняется. Также возгорания могли произойти из-за выделения тепла и биогаза из разлагающихся отходов.
На свалке отсутствует тяжелая техника, поливомоечная машина, воду для ликвидации пожаров не доставляют, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Срок действия контракта на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности истек. Временно исполняющему обязанности главы Челябинска Владимиру Елистратову внесено представление об устранении нарушений.
Фото с сайта gubernator74.ru
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