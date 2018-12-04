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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Челябинске стартовала стройка президентского городка к саммитам ШОС и БРИКС
04.12.2018 г. 09:45
В челябинском поселке Терема начали возводить коттеджи для президентов.
В понедельник, 3 декабря, на стройплощадке забили первую сваю и открыли памятный монумент. Президентский поселок будет включать восемь коттеджей для глав государств, 25 индивидуальных домов и 70 таунхаусов. Всего планируется обустроить 256 номеров для расселения делегатов саммитов ШОС и БРИКС.
Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что после проведения международных форумов современный поселок станет одним из интересных предложений на рынке недвижимости. В дальнейшем там будут строить малоэтажные жилые дома, гостиницы, торговый центр и ресторан, а также обустроят парки и зоны отдыха. «Через 10-15 лет этот проект смело можно будет назвать городом», — рассказал генеральный директор компании-застройщика ARK Development Андрей Курбацких.
Всего к саммитам ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске построят три коттеджных поселка для размещения делегаций форумов. Кроме Теремов, президентов поселят в Белом Хуторе и на берегу озера Смолино.
Фото с сайта riavm.ru
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