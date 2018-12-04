Президент Союза архитекторов России предложил достроить челябинское метро за два года

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинске обсудили новую архитектурную концепцию центра города.

Проект благоустройства 47 локаций общей площадью 300 га, созданный коллективом специалистов Союза архитекторов России представили в понедельник, 3 декабря, в конференц-зале отеля Radisson Blu. В обсуждении приняли участие более 600 человек, в том числе губернатор Борис Дубровский, врио главы Челябинска Владимир Елистратов, чиновники областного правительства и городской администрации.

Куратор проекта, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков на мероприятии заявил, что Челябинск следует сделать более дружелюбным для жителей — облагородить тротуары и газоны, привести в порядок торговые точки на первых этажах зданий, благоустроить общественные пространства. Также Николай Шумаков отметил особую важность развития системы городского транспорта. В частности, архитектор предложил сделать на центральных улицах выделенные полосы, перенести автовокзал от дворца спорта «Юность» и ввести в эксплуатацию метрополитен.

«Надо постараться и достроить метро. Половина уже готова. По московским меркам его можно доделать за два года», — отметил Николай Шумаков.

На данный момент никаких строительных работ в челябинском метрополитене не ведется. Ранее мэрия объявила конкурс на проведение работ по поддержанию уже имеющейся инфраструктуры — двух станций, задела еще под одну и тоннелей между ними. На это предполагается потратить 263 млн рублей — почти на 80 млн меньше, чем годом ранее.

Фото с сайта gubernator74.ru

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