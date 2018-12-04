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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Челябинске предложили построить автомобильный тоннель из центра на северо-запад
04.12.2018 г. 09:17
В Челябинске планируют построить платный подземный тоннель.
Сейчас эксперты Уральского экономического союза изучают проект и подсчитывают его стоимость. Как рассказал DK.RU президент организации Олег Витковский, тоннель необходим, чтобы снизить трафик между центром и северо-западом Челябинска. «На северо-западе живет полмиллиона людей. Это примерно 250 тыс. машин. Примерно половина из них каждый день ездят в центр. И основная часть жилья строится и будет строиться там. Получается, что живем мы в одной части, а работаем в другой. И в час пик мы тратим на перемещение между этими частями, как минимум, 30-40 минут», — заявил он.
По словам Олега Витковского, будет два въезда в тоннель — в районе пересечения улиц Курчатова и Воровского и возле перекрестка Худякова — Лесопарковая. Выезды построят на пересечении улицы Чичерина с Университетской набережной и за транспортным кольцом возле Шершневского водохранилища. Длина тоннеля будет составлять около шести километров.
Предположительно, стоимость проезда составит 50 рублей. Плату планируют взимать в конце месяца с каждого пользователя по номеру автомобиля. Проект предложат реализовать турецким, китайским и европейским компаниям.
Фото с сайта aerosila.ru
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