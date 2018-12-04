На дорогах Челябинска из-за ночного снегопада образовались пробки

Фото с сайта cheladmin.ru

Утром во вторник, 4 декабря, Челябинск встал в восьмибалльных пробках.

Заторы образовались на проспекте Ленина и Свердловском, улицах Молодогвардейцев, Труда, Братьев Кашириных, Первой Пятилетки, Худякова и на «Меридиане». В городе произошло более десятка ДТП.

Ночью в Челябинске прошел небольшой снегопад. По данным сервиса Яндекс.Пробки, на момент публикации загруженность дорог оценивается в четыре балла.

Фото с сайта cheladmin.ru

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