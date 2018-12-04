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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
На дорогах Челябинска из-за ночного снегопада образовались пробки
04.12.2018 г. 08:22
Фото с сайта cheladmin.ru
Утром во вторник, 4 декабря, Челябинск встал в восьмибалльных пробках.
Заторы образовались на проспекте Ленина и Свердловском, улицах Молодогвардейцев, Труда, Братьев Кашириных, Первой Пятилетки, Худякова и на «Меридиане». В городе произошло более десятка ДТП.
Ночью в Челябинске прошел небольшой снегопад. По данным сервиса Яндекс.Пробки, на момент публикации загруженность дорог оценивается в четыре балла.
Фото с сайта cheladmin.ru
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