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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Челябинцев приглашают на дегустацию пельменей
03.12.2018 г. 15:58
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинске пройдет фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего».
Фольклорно-гастрономический фестиваль состоится 15 декабря в парке имени Гагарина. Желающие смогут продегустировать пельмени южноуральских производителей.
В полдень откроется ярмарка, где будут продавать мясо и копчености, сыры, мед, изделия ручной работы, сувениры и сладости. В 14:00 начнется большой фольклорный концерт, сообщили в пресс-службе городской администрации. Вход свободный.
Фото с сайта pixabay.com
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