Челябинцев приглашают на дегустацию пельменей

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске пройдет фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего».

Фольклорно-гастрономический фестиваль состоится 15 декабря в парке имени Гагарина. Желающие смогут продегустировать пельмени южноуральских производителей.

В полдень откроется ярмарка, где будут продавать мясо и копчености, сыры, мед, изделия ручной работы, сувениры и сладости. В 14:00 начнется большой фольклорный концерт, сообщили в пресс-службе городской администрации. Вход свободный.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 03.12.2018 г.»