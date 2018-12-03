Осенний призыв в армию в Челябинске оказался под угрозой срыва

Фото с сайта kirov-portal.ru

В Челябинске уклоняющихся от службы в армии будет разыскивать полиция.

Ходом осеннего призыва озаботился вице-губернатор Олег Климов. До окончания кампании осталось меньше месяца. По промежуточным итогам плановые показатели в нескольких районах Челябинска провалены.

Так, в Советском районе из 105 человек призвали 68, а отправили в войска 55. В Курчатовском при разнарядке на 170 призывников служить послали менее сотни. В Центральном районе не выполнили и половины плана. Из 65 человек призвали 35, а отправили всего 24.

Главы районов на совещании в мэрии заявили, что работают с отделами полиции. Администрации на местах договариваются со стражами порядка о содействии военкоматам в поиске молодых людей, уклоняющихся от службы в армии. Всего на Южном Урале в осеннюю кампанию планируют призвать порядка 3,5 тыс. человек. Более 2 тыс. парней уже отправили в войска.

Фото с сайта kirov-portal.ru

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