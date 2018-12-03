- 66.2921р. - 0.2414
- 75.3874р. - 0.3610
-
27.11.2018 г. | 16:19
-
30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Осенний призыв в армию в Челябинске оказался под угрозой срыва
03.12.2018 г. 15:54
В Челябинске уклоняющихся от службы в армии будет разыскивать полиция.
Ходом осеннего призыва озаботился вице-губернатор Олег Климов. До окончания кампании осталось меньше месяца. По промежуточным итогам плановые показатели в нескольких районах Челябинска провалены.
Так, в Советском районе из 105 человек призвали 68, а отправили в войска 55. В Курчатовском при разнарядке на 170 призывников служить послали менее сотни. В Центральном районе не выполнили и половины плана. Из 65 человек призвали 35, а отправили всего 24.
Главы районов на совещании в мэрии заявили, что работают с отделами полиции. Администрации на местах договариваются со стражами порядка о содействии военкоматам в поиске молодых людей, уклоняющихся от службы в армии. Всего на Южном Урале в осеннюю кампанию планируют призвать порядка 3,5 тыс. человек. Более 2 тыс. парней уже отправили в войска.
Фото с сайта kirov-portal.ru
- 01.11.2018 г. Офицеру из Елани дали условный срок за смерть 18-летнего срочника из Челябинской области
- 01.10.2018 г. В Перми наказали 20 офицеров и прапорщиков, допустивших гибель солдата-срочника из Челябинской области
- 01.10.2018 г. В Воронежской области пропал без вести военнослужащий из Магнитогорска
- 27.09.2018 г. Во время осеннего призыва в армию планируют отправить около 3,5 тыс. южноуральцев
- 25.09.2018 г. В Челябинской области заброшенную воинскую часть продают за 2 млн рублей