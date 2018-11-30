Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта 74.мвд.рф

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 24 по 30 ноября 2018 года.



1. Пять человек погибли в ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург

ДТП произошло на 108-м километре трассы Челябинск — Екатеринбург в Каслинском районе в четверг, 29 ноября, в 22:40. По предварительным данным, от грузовика Volvo оторвался и выехал на встречную полосу прицеп. Там он врезался в манипулятор Tata. Затем прицеп столкнулся с автомобилями Land Rover и «Газель».

Фото с сайта 74.мвд.рф

В результате ДТП погибли на месте 58-летний водитель иномарки и ее пассажиры: 1997-го, 1987-го и 1962-го годов рождения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Все они были жителями Челябинска. Также погиб водитель манипулятора. Мужчина, который был за рулем «Газели», получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Видео: Валентин Ив / youtube.com

За рулем Land Rover находился Степан Милованов — криминальный авторитет, известный в преступном мире как «Степа». Вместе с ним в машине ехали двое сыновей и еще один мужчина. Степан Милованов ранее был судим за вымогательства и разбойные нападения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Статья — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

2. Нечищенные дороги, пробки, аварии. На Челябинск обрушился мощный снегопад

Мощный снегопад в Челябинске стал причиной 10-балльных пробок. Сильный снег пошел в городе в ночь на четверг, 29 ноября. За снегоуборочной технике не удалось справиться с выпавшими осадками. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к восьми часам утра плотность трафика в Челябинске оценивалась в максимальные 10 баллов.

Источник: Яндекс.Карты

Из-за ДТП был практически парализован проезд через пересечения проспекта Победы с улицами Каслинской и Российской и по улице Энгельса от Труда до Ленина. Последний также встал в пробках. Заторы наблюдались на Артиллерийской в обе стороны, на улице Труда в сторону центра, в районе съезда с плотины на Шершнях и путепровода на Университетскую набережную, а также на автодороге «Меридиан». Утренние пробки стали причиной массовых опозданий на работу. Горожане в соцсетях высказывали недовольство качеством уборки снега.

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

Между тем, временно исполняющий обязанности мэра Владимир Елистратов рано утром проехал по улице Кирова, проспектам Комсомольскому, Ленина и Победы и остался доволен работой подрядчика. «Если честно, я удовлетворен увиденным, по контракту подрядчик все выполняет, по крайней мере на главных городских артериях. Хотя появилось и достаточно замечаний, в том числе к главам районов по уборке подведомственной им территории», — заявил он.

Фото с сайта cheladmin.ru

В пресс-службе городской администрации сообщили, что на улицах работало 150 единиц снегоуборочной техники.

О работе дорожников в Челябинске высказался губернатор Борис Дубровский. «Красиво отчитались. Но народ стоит в пробках, опаздывает на работу. У нас какие-то свои оценки, у людей — свои и эмоциональные. Подрядчик будет мобилизован на уборку снега так, как будем мобилизованы мы», — приводит слова главы региона телеграм-канал «Молнии Дубровского».

Аномальные снегопады в ночь на четверг зафиксировали и в других частях региона. По данным челябинского гидрометцентра, в южных районах области выпало от 45% до 65% месячной нормы осадков. Местами отмечались метели и изморозь, столбики термометров опустились до -13.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

В начале недели в Челябинске также шел снег. Утром в понедельник, 26 ноября, после ночного снегопада в городе образовались восьмибалльные пробки. Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов потребовал усилить работу по очистке дорог от снега. «Пока ехал на работу, не увидел ни одной снегоуборочной машины. Сделал вывод, что техника к работе не приступила», — заявил Владимир Елистратов.

Во вторник Челябинск посетил уральский полпред Николай Цуканов. Он похвалил челябинских дорожников за уборку снега.

3. В челябинском аэропорту стартовала реконструкция аэродромного комплекса

О старте работ рассказал в среду, 28 ноября, губернатор Борис Дубровский. Глава региона назвал модернизацию важным шагом в развитии транспортно-логистической доступности Южного Урала. «Уверен, что благодаря реконструкции аэродрома и строительству нового терминала в обозримом будущем пассажиропоток аэропорта Баландино возрастет с 1,7 млн до 2,5 млн человек в год», — приводит слова губернатора телеграм-канал «Молнии Дубровского».

Реконструкция аэродромной инфраструктуры в челябинском аэропорту пройдет в несколько этапов. Планируется, что комплекс дополнят стоянкой на 30 самолетов. В здании строящегося терминала внутренних линий оборудуют четыре телескопических трапа.

Фото: Пресс-служба челябинского аэропорта

Взлетно-посадочную полосу модернизируют для совершения посадки в любых метеоусловиях. Основную часть работ планируется сделать до 2020 года, когда в Челябинске будут проходить саммиты ШОС и БРИКС. Масштабный проект рассчитан до 2035 года. По итогам его реализации аэропорт должен получить III категорию международной организации ИКАО. В настоящее время в России ее имеют только три аэропорта — Шереметьево, Домодедово и Пулково.

4. Строительную компанию «Речелстрой» признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области объявил застройщика ЖК «Чурилово Lake City» банкротом. Решение о признании «Речелстроя» банкротом было принято во вторник, 27 ноября. В отношении компании ввели процедуру конкурсного производства, управляющим назначили Антона Свистунова. Банкротство будет проходить под контролем дольщиков. В комитет кредиторов «Речелстроя» вошли пять представителей инициативной группы.

В декабре 2017 года на учредителя компании Андрея Пязока было заведено уголовное дело. Его и бывшего гендиректора «Речелстроя» Сергея Вигельмана обвиняют в привлечении средств дольщиков с нарушением закона. По данным следствия, с 2016 по 2017 год они направили более 163 млн рублей, полученных от покупателей квартир, на другие цели. В результате компания не смогла достроить дома в микрорайоне «Чурилово Lake City». Потерпевшими признали более 1 тыс. 360 человек.

Фото предоставлено инициативной группой дольщиков

В воскресенье, 25 ноября, обманутые дольщики устроили акцию протеста на стройплощадке в Чурилово. В ней приняли участие более 100 человек. Дольщики обнаружили, что стройка ведется с нарушениями, из-за которых появляются дефекты. В частности, они заметили трещины в цокольных плитах недостроенных зданий. В ходе митинга активисты потребовали от вице-губернатора Сергея Шаля дать пояснение по ситуации с возмещением денег.

В конце октября на сайте регионального управления Следственного комитета появилась информация, что учредитель компании «Речелстрой» Андрей Пязок выплатил дольщикам «Чурилово Lake City» компенсацию в размере 172 млн рублей. По словам пострадавших, этих денег они не увидели.

5. Экспертный совет определил победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018»

Заседание экспертного совета состоялось в пятницу, 30 ноября, на площадке МФЦ «Территория бизнеса». Руководители компаний и члены регионального отделения «Опоры России», которые выступили экспертами проекта, выделили три компании. Они разделят между собой призовой фонд — 1 млн рублей на рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции «Челябинское эхо».

Старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко в 2017 году была финалистом бизнес-премии «Сделано в Челябинске». В этот раз она принимала участие в проекте в качестве эксперта.

«Этот проект для меня очень важен. В прошлом году, когда мы были участниками, он позволил заявить о себе уверенно и открыть наш 25-летний опыт в развитии персонала в нашей стране и в регионе. Я получила огромную поддержку со стороны организаторов проекта и уверенность в себе и в нашей компании. Будучи экспертом, я увидела, насколько у нас много интересных бизнесов», — прокомментировала Екатерина Карпенко.

Победителей проекта экспертный совет выбирал по целому ряду критериев, отметил председатель комитета по промышленности ЧРО «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Илле.

«Это технологичность производства, численность персонала, социальная значимость предприятия, география сбыта. По этим критериям мы выбрали лидеров», — сказал эксперт.

Имена победителей будут объявлены 6 декабря. В этот день пройдет церемония вручения премии. Всего финалистами проекта стали 10 компаний. На протяжении двух месяцев руководители этих предприятий в эфире радиостанции «Челябинское эхо« и 31 канала рассказывали о своем бизнесе.

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