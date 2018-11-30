- 66.5335р. - 0.1007
- 75.7484р. - 0.1413
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27.11.2018 г. | 16:19
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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Миасские депутаты отказались принимать решение о повышении зарплаты мэру города
30.11.2018 г. 15:38
В Миассе сессия горсобрания депутатов закончилась скандалом.
Споры вызвал вопрос о повышении денежного вознаграждения главе города Григорию Тонких. Планировалось, что зарплата составит 156 тыс. 333 рубля, а еще будет надбавка за гостайну в размере 10 тыс. рублей.
Данный пункт повестки сессии стоял последним в очереди. Когда речь зашла о повышении зарплаты миасскому градоначальнику, часть депутатов по тем или иным причинам покинула зал заседаний. Кворума не стало и голосование по данному вопросу не состоялось. Его перенесли на следующую сессию горсобрания.
Как сообщает Znak.com, депутаты устроили демарш во время визита в Миасс Бориса Дубровского. Мэр города не присутствовал при обсуждении размера собственной зарплаты — Григорий Тонких в это время сопровождал губернатора.
Фото с сайта duma-miass.ru
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