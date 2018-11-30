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27.11.2018 г. | 16:19
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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Бывшего сотрудника «Ростелекома» из Златоуста будут судить за кражу логинов и паролей клиентов
30.11.2018 г. 14:48
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинской области местного жителя обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.
В 2017 году житель Златоуста, ранее работавший специалистом районного узла связи «Ростелекома», похитил логины и пароли пользователей провайдера. Затем он использовал их в личных целях для бесплатного доступа в интернет. Работа пользователей в сети в это время блокировалась.
Потерпевшими признали двоих местных жителей. Возбуждено уголовное дело, его направили в городской суд Златоуста, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф