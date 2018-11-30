В Челябинской области за год в два раза выросло число кибератак

Фото с сайта pixabay.com

В России увеличилось количество киберпреступлений.

Если в первой половине 2017 года зафиксировали 170 тыс. угроз, то в первой половине 2018-го было совершено 360 тыс. кибератак. Аналогичная тенденция наблюдается и в Челябинской области. За первые шесть месяцев 2018 года на Южном Урале зафиксировали около 200 кибератак. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано в два раза меньше угроз информационной безопасности.

Изменились и методы атак, заявила руководитель направления информационной безопасности «Ростелекома» в Челябинской области Елена Лукашина. Раньше хакеры предпочитали DoS-атаки — сайты переставали работать из-за множества запросов. Сейчас популярными стали взломы отдельных сотрудников компаний. Так, осенью 2018 года прошла волна крупных атак на банки, хакеры отправляли их работникам письма с вирусами, сообщила Елена Лукашина.

«Компания хакеров отправляла письма как будто от Центрального банка, они были очень похоже. И отправляли конкретным сотрудникам, то есть проработали, какие сотрудники работают в банке, и им отправляли эти письма. В письмах были зловреды, которые помогли бы получить доступ к банковским системам», — рассказала «Челябинскому эху» Елена Лукашина.

Чтобы избежать кибератак, руководителям организаций рекомендуют пользоваться сервисами для защиты от сетевых угроз, а также проводить обучение персонала.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 30.11.2018 г.»