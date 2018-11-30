Челябинское УФАС изучит рекламу магазина, в которой покупателю обещали путевку в ОАЭ

Фото с сайта inkazan.ru

Челябинское УФАС рассмотрит дело по рекламе супермаркета косметики «Азума».

В Челябинское УФАС поступило заявление на рекламу супермаркета «Азума». В ней магазин приглашал женщин на праздник красоты и сообщил о розыгрыше путевки в ОАЭ среди посетительниц, которые придут в бикини. Одна из жительниц Челябинска воспользовалась предложением, приняла участие в конкурсе и стала победителем. Однако выигрыш женщина не получила.

По информации ООО «Азума», победительница отказалась от приза, хотела получить его деньгами, что не предусмотрено правилами розыгрыша. Компания приобрела сертификат в туристическом агентстве и пригласила челябинку за призом, но она его не забрала, сообщили представители супермаркета.

Согласно закону организация обязана вручить обещанную в рекламе награду. Супермаркет не представил доказательства передачи приза победителю. Дело будут рассматривать в четверг, 6 декабря.

Фото с сайта inkazan.ru

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