Экспертный совет определил победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018»

Имена победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» станут известны 6 декабря.

Заседание экспертного совета состоялось в пятницу, 30 ноября, на площадке МФЦ «Территория бизнеса». Руководители компаний и члены регионального отделения «Опоры России», которые выступили экспертами проекта, выделили три компании. Они разделят между собой призовой фонд — 1 млн рублей на рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции «Челябинское эхо».

Старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко в 2017 году была финалистом бизнес-премии «Сделано в Челябинске». В этот раз она принимала участие в проекте в качестве эксперта.

«Этот проект для меня очень важен. В прошлом году, когда мы были участниками, он позволил заявить о себе уверенно и открыть наш 25-летний опыт в развитии персонала в нашей стране и в регионе. Я получила огромную поддержку со стороны организаторов проекта и уверенность в себе и в нашей компании. Будучи экспертом, я увидела, насколько у нас много интересных бизнесов», — прокомментировала Екатерина Карпенко.

Победителей проекта экспертный совет выбирал по целому ряду критериев, отметил председатель комитета по промышленности ЧРО «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Илле.

«Это технологичность производства, численность персонала, социальная значимость предприятия, география сбыта. По этим критериям мы выбрали лидеров», — сказал эксперт.

Имена победителей будут объявлены 6 декабря. В этот день пройдет церемония вручения премии. Всего финалистами проекта стали 10 компаний. На протяжении двух месяцев руководители этих предприятий в эфире радиостанции «Челябинское эхо« и 31 канала рассказывали о своем бизнесе.

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».

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