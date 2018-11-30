- 66.5335р. - 0.1007
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27.11.2018 г. | 16:19
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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
Перед Новым годом челябинцам пообещали плюсовые температуры
30.11.2018 г. 14:47
Синоптики Gismeteo опубликовали прогноз погоды в Челябинске на декабрь.
В первой половине декабря челябинцев ждет преимущественно облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в дневные часы будет держаться в диапазоне от 7 до 10 градусов мороза. Согласно прогнозу, холоднее всего будет в конце следующей недели - в пятницу, 7 декабря, в Челябинске ночью ожидается до -21, днем - 19-20 градусов ниже нуля.
В последние дни уходящего 2018 года синоптики обещают в столице Южного Урала значительное потепление. Так, в предпоследний уик-энд года, 22-23 декабря температура воздуха будет от 0 до -3. А 26 и 27 числа столбики термометров по прогнозу перешагнут нулевую отметку — в дневные часы потеплеет до +2-3, будет идти мокрый снег. Далее вновь установится тенденция к похолоданию — 29 декабря ночью будет -15, днем — 11 градусов мороза.
Фото с сайта pixabay.com
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