Перед Новым годом челябинцам пообещали плюсовые температуры

Фото с сайта pixabay.com

Синоптики Gismeteo опубликовали прогноз погоды в Челябинске на декабрь.

В первой половине декабря челябинцев ждет преимущественно облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в дневные часы будет держаться в диапазоне от 7 до 10 градусов мороза. Согласно прогнозу, холоднее всего будет в конце следующей недели - в пятницу, 7 декабря, в Челябинске ночью ожидается до -21, днем - 19-20 градусов ниже нуля.

В последние дни уходящего 2018 года синоптики обещают в столице Южного Урала значительное потепление. Так, в предпоследний уик-энд года, 22-23 декабря температура воздуха будет от 0 до -3. А 26 и 27 числа столбики термометров по прогнозу перешагнут нулевую отметку — в дневные часы потеплеет до +2-3, будет идти мокрый снег. Далее вновь установится тенденция к похолоданию — 29 декабря ночью будет -15, днем — 11 градусов мороза.

Фото с сайта pixabay.com

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