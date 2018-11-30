- 66.5335р. - 0.1007
- 75.7484р. - 0.1413
-
27.11.2018 г. | 16:19
-
30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В ЮУрГУ создали прибор для экспресс-скрининга мозга
30.11.2018 г. 14:01
В южноуральском госуниверситете разрабатывают компактную систему для диагностики неврологических заболеваний.
Аппаратно-программный комплекс, умещающийся в небольшой чемоданчик, представили на международном форуме по нейронаукам в Екатеринбурге. Его сконструировали ученые с кафедры клинической психологии при содействии высшей школы электроники ЮУрГУ. Компактный сканер мозга предлагают применять там, где использование громоздких аппаратов МРТ невозможно, — например, в автомобилях скорой помощи.
По словам создателей, в дальнейшем они будут работать над передачей сигнала с прибора по защищенному каналу связи в ближайший неврологический центр в режиме реального времени, чтобы помочь специалистам ускорить диагностику. Кроме того, предполагается использовать новый мозговой сканер для отслеживания состояния пациента во время его реабилитации, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.
Фото с сайта diagme.ru