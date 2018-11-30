В ЮУрГУ создали прибор для экспресс-скрининга мозга

Фото с сайта diagme.ru

В южноуральском госуниверситете разрабатывают компактную систему для диагностики неврологических заболеваний.

Аппаратно-программный комплекс, умещающийся в небольшой чемоданчик, представили на международном форуме по нейронаукам в Екатеринбурге. Его сконструировали ученые с кафедры клинической психологии при содействии высшей школы электроники ЮУрГУ. Компактный сканер мозга предлагают применять там, где использование громоздких аппаратов МРТ невозможно, — например, в автомобилях скорой помощи.

По словам создателей, в дальнейшем они будут работать над передачей сигнала с прибора по защищенному каналу связи в ближайший неврологический центр в режиме реального времени, чтобы помочь специалистам ускорить диагностику. Кроме того, предполагается использовать новый мозговой сканер для отслеживания состояния пациента во время его реабилитации, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Фото с сайта diagme.ru



Все новости за 30.11.2018 г.»