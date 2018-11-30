Челябинцам будут ставить бесплатные прививки от гриппа в торговых центрах

Фото с сайта doctorpiter.ru

В шести ТРК Челябинска в ближайшие выходные откроют пункты вакцинации от гриппа.

В субботу, 1 декабря, пункты вакцинации от гриппа откроются в Leroy Merlin, ТРК «Горки» и ТК «Кольцо». Также на выходных прививки можно будет поставить в ТРК «Родник» и ТРЦ «Фокус» и «Фиеста». Желающим необходимо иметь при себе паспорт, водительское удостоверение или военный билет.

Пункты вакцинации также откроются в следующие выходные, 7 и 8 декабря, в ДЦ «Импульс», ТРК «Горки» и «Торговом центре», сообщили в пресс-службе областного минздрава. В настоящий момент от гриппа привились более 1 млн южноуральцев.

Фото с сайта doctorpiter.ru

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