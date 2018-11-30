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30.11.2018 г. | 09:44Гости эфира: Шестаков Игорь
В Челябинской области крупную сыроварню выставили на продажу за 45 млн рублей
30.11.2018 г. 13:55
Под Челябинском продают завод по производству сыра.
Предприятие находится в Еткуле. В объявлении, опубликованном на портале N1.RU, указано, что завод включает земельный участок площадью 5 тыс. кв. метров, цех по производству сыра, складской комплекс и гараж с автотранспортом. Все оборудование — в рабочем состоянии. Общая стоимость объекта — 45 млн рублей.
Вместе с тем продается и бизнес — юрлицо с арендными правами в розничных торговых точках, договоры с поставщиками и контрагентами и запас готового товара. Владелец утверждает, что производство прибыльное, кредитная нагрузка отсутствует полностью, сбыт продукции налажен.
Аналитики сервиса N1.RU отметили, что во второй половине 2018 года в Челябинской области начался рост количества пищевых производств, выставляемых не продажу. В большинстве случаев речь идет об арендном бизнесе.
Фото с сайта pixabay.com
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